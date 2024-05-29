Страны НАТО попросили Владимира Зеленского не требовать скорого вступления Украины в альянс, назвав это «невозможным». Его просят воздержаться от давления на некоторых участников блока. Эта тема стала предметом расхождения внутри блока в 2023 году.

Группу стран с такой позицией возглавляют США и Германия. Об этом изданию The Telegraph сообщили источники, знакомые с вопросом. Берлин и Вашингтон не хотят вовлечения в конфликт с Москвой, который может за этим последовать.

При этом Великобритания, Литва и Франция считают, что по итогам саммита НАТО в июле в той или иной форме должно быть сформулировано приглашение Киева в альянс.

Согласно материалу The Telegraph, союзники пока пришли к консенсусу, по которому на саммите будет представлена дорожная карта включения Украины в Североатлантический альянс.

«Это не приглашение, но наиболее близкий к этому шаг», — подчеркнул собеседник газеты.

Канцлер Германии Олаф Шольц накануне озвучил неуверенность относительно членства Украины в альянсе в обозримом будущем. Он выразил мнение, что этого, возможно, придется ожидать порядка 30 лет.

Киев объявил о подаче заявки на членство в НАТО в ускоренном порядке в сентябре 2022 года, через 7 месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ.

В июле 2023-го участники альянса сообщили о намерении упростить процесс включения Украины в организацию.

РФ выступает против стремления Киева к вступлению в военный блок. Президент России Владимир Путин заявлял, что угроза вступления Украины в НАТО — одна из причин начала военных действий России в Украине.