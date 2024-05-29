ПОЛИТИКА
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В РФ новый секретарь Госсовета
Президент Путин подписал указ о назначении бывшего губернатора Тульской области Алексея Дюмина на пост секретаря Государственного совета РФ
В РФ новый секретарь Госсовета
Алексей Дюмин / Фото: Telegram-канал правительства Тульской области / Others
29 мая 2024 г.

Бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин будет выполнять обязанности секретаря Госсовета РФ. Дюмин занимал с 2016 года до мая 2024-го пост губернатора Тульской области и после отставки работал помощником президента. Ранее Дюмин служил в Службе безопасности президента и был известен как «охранник Путина».

Госсовет РФ, включающий премьер-министра, спикеров обеих палат парламента, главу администрации президента и глав субъектов РФ, координирует работу органов власти, определяет основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритетные направления социально-экономического развития. Остальные члены Госсовета назначаются президентом.

СМИ часто прочат Дюмина на должность министра обороны и даже в преемники Путина. Экс-губернатор известен своей близостью к Путину.

По информации «Медузы», Дюмин неформально поддерживал основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в его конфликте с Минобороны РФ. Анонимные блогеры в Telergam также сообщали, что экс-губернатор Тульской области якобы вел переговоры с лидером «вагнеровцев» во время мятежа. Однако в пресс-службе правительства Тульской области опровергли информацию об участии Дюмина в переговорах с Пригожиным.

После смерти шефа «вагнеровцев» Дюмин выразил соболезнования родным и близким Пригожина. Он назвал гибель «большой трагедией» и «потерей» для страны. Дюмин отметил, что ЧВК выполняла «сложные боевые задачи в интересах России», и подчеркнул, что Пригожин был «настоящим патриотом». «Можно простить ошибки и даже трусость, предательство — никогда. Предателями они не были», — охарактеризовал Дюмин погибших «вагнеровцев».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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