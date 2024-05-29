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Мусорная бомбардировка Южной Кореи
В Минобороны Южной Кореи заявили об обнаружении у границ более 150 воздушных шаров с мусором и помоями, запущенных из КНДР
Мусорная бомбардировка Южной Кореи
Reuters / Others
29 мая 2024 г.

Военные Южной Кореи сообщили, что по состоянию на вторую половину дня в среду на северной границе страны было обнаружено более 150 северокорейских воздушных шаров. На место их падения были отправлены группы быстрого реагирования и саперы.

С вечера вторника Пхеньян запустил большое количество воздушных шаров с мусором и помоями через сильно укрепленную границу между странами, заявили военные Южной Кореи.

«Мы строго предупреждаем Пхеньян, что он должен немедленно прекратить свои бесчеловечные и низкопробные действия», — заявили в Объединенном комитете начальников штабов Сеула.

Он посоветовал гражданским лицам не прикасаться к предметам, «прибывшим» из Северной Кореи, и в случае обнаружения сообщать о них военным или полиции.

В 2016 году в результате аналогичной активности северокорейских воздушных шаров были повреждены автомобили и другое имущество.

Этот шаг рассматривается как ответ южнокорейским активистам, часто возглавляемым северокорейскими перебежчиками, которые отправляют через границу пропагандистские листовки с критикой Пхеньяна.

Северная Корея гневно отреагировала на воздушные шары южнокорейских активистов, которые содержат информацию о демократическом обществе южного соседа и даже USB-флешки с музыкальными клипами жанра K-pop.

В заявлении, опубликованном в воскресенье, заместитель министра обороны Северной Кореи Ким Канг Иль сказал, что Север планирует разбросать «кучи макулатуры и грязи» над приграничными районами и другими частями Южной Кореи. Он назвал это «ответной реакцией» на листовки южнокорейских активистов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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