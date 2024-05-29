В ходе государственного визита в Ташкент президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что присоединение Узбекистана к Евразийскому экономическому союзу принесет пользу обеим сторонам.

При этом он подчеркнул, что Москва не настаивает на таком решении.

«Что касается интеграционных процессов, то мы никогда ни на чем не настаиваем. Вообще, интеграционные процессы, если вы имеете в виду ЕАЭС — прежде всего, конечно, мы об экономике говорим. <…> Если такая экономика, как Узбекистан, присоединится к объединению, я думаю, объединение от этого только выиграет. Я думаю, нужно, чтобы и узбекская экономика выиграла», — заявил Путин в общении с прессой.

«Но участвовать или нет — это выбор любого суверенного государства исходя из интереса, прежде всего экономического интереса, и экономической целесообразности», — считает президент РФ.

«У нас разные уровни развития экономики, разные уровни развития финансовой системы, и когда то или иное правительство принимает решение об участии или неучастии в тех или иных интеграционных объединениях, они исходят прежде всего из этого», — добавил он.

В Евразийский экономический союз на данный момент, помимо РФ, входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Беларусь. Подписание договора о создании союза состоялось 10 лет назад — в мае 2024 года. Основателями организации были те же государства, что и сегодня в ее составе — кроме Кыргызстана, который присоединился годом позднее.