Стремительное падение традиционных партий

Во Франции 33% опрошенных заявили, что собираются голосовать за крайне правую партию «Национальное объединение» Марин Ле Пен на выборах в Европарламент. Это выше, чем за месяц до этого, сообщает социологическая служба Elabe, которая провела исследование по просьбе газеты La Tribune и телеканала BFM TV.

Таким образом ультраправые еще больше увеличили отрыв от своих конкурентов. Так, за коалицию центристских сил, в которую входит партия «Возрождение» Эммануэля Макрона, собираются отдать свои голоса лишь 15,5% респондентов. На третьем месте — Социалистическая партия с 13% голосов.

Этот опрос продемонстрировал существующую сейчас тенденцию — традиционные массовые партии сейчас переживают кризис и превращаются в политических банкротов. В то время как правые и крайне правые партии переживают настоящий бум популярности из-за растущих финансовых проблем, инфляции, роста тарифов на свет и газ, нелегальной миграции. Они лидируют в рейтингах популярности, входят в коалиционные правительства и занимают видные министерские посты в ведущих странах Западной Европы.

Неожиданное предложение

Накануне стало известно, что лидер французских крайне правых Марин Ле Пен предлагает премьер-министру Италии Джордже Мелони, также известной своими правыми взглядами, объединиться и сформировать правую коалицию, которая бы стала вторым по величине партийным блоком в Европарламенте.

Кстати, это не первое предложение для Мелони, ранее объединиться с правоцентристской Европейской народной партией ей предлагала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, под которой в последнее время сильно качается стул.

Еврочиновница может быть не переизбрана на пост на новый срок из-за недовольства европейских чиновников ее политикой на всех уровнях исполнительной власти. Самостоятельностью председателя Еврокомиссии был особенно недоволен президент Франции Эммануэль Макрон, который за ее спиной активно ведет переговоры с другими европейскими лидерами, чтобы найти замену Урсуле фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии.

Дружбе конец

Учитывая, что Мелони заявляет, что открыта для сотрудничества с любыми правыми партиями, у Ле Пен есть хороший шанс.

Как пишут западные СМИ, это стало бы двойной победой француженки — сделало бы ее партию более популярной в глазах общественности перед выборами 2027 года во Франции, а также еще больше укрепило бы правые силы в Евросоюзе, позволив им влиять на европейскую повестку.

Сейчас ультраправые из «Национального объединения» входят в блок «Идентичность и демократия», а партия Джорджи Мелони «Братья Италии» — в блок «Европейские консерваторы и реформисты».

В мае после череды скандалов произошел разрыв группы «Идентичность и демократия» и немецких крайне правых из «Альтернативы для Германии» (АдГ). На этот раз представитель немецкой партии Максимилиан Кра заявил, что не считает правильным «автоматически зачислять в преступники любого, кто носил форму СС».

Ле Пен решила не иметь ничего общего со ставшей токсичной немецкой политической силой. Это, хотя и ослабит фракцию «Идентичность и демократия», повышает шансы на объединение с фракцией «Европейские консерваторы и реформисты».

Согласно прогнозам, блок «Идентичность и демократия» может получить 68 мест, на три места больше — «Европейские консерваторы и реформисты». Если они объединят усилия, то получат 139 кресел в 720-местном парламенте, 12 депутатов может получить венгерская партия «Фидес», еще на 17 мест претендует АдГ.

На днях стало известно, что партия Ле Пен выступает за присоединение к блоку партии «Фидес» венгерского премьера Виктора Орбана. Сам глава правительства не раз намекал на то, что не против союза своей партии с «Братьями Италии».

Главной проблемой на пути к объединению остается отношение к войне в Украине. Если большинство представителей ультраправых партий в Европе довольно скептически относятся к тому, чтобы и дальше поддерживать Киев оружием и деньгами со стороны Брюсселя, то входящие в блок «Европейские консерваторы и реформисты» политики, в частности, партия Джорджи Мелони выступает за продолжение этой помощи. Также нельзя отрицать, что против объединения могут сыграть и личные амбиции политиков.

Люди требуют перемен

Директор по политике Европейского фонда «Открытое общество» и эксперт по популизму, авторитаризму и крайне правым Кэтрин Фиески полагает, что такой рост популярности правых в Европе вполне логичен.

«Они стали частью политического ландшафта. Во многом подъем крайне правых совпал с упадком левых сил. На их фоне крайне правые теперь кажутся разумным голосом для многих людей, которые в других обстоятельствах бы проголосовали за популярные левые силы», — пояснила эксперт.

С этой точкой зрения согласен ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

«Традиционные массовые партии в Европе сейчас находятся в кризисе, они политические банкроты. Например, социалисты во Франции сейчас превращаются в маргиналов и возникает вопрос: выживут ли они вообще. За десятки лет, которые ХДС/ХСС и социал-демократы в Германии или правые и социалисты во Франции находились у власти, они так и не смогли найти решения сложных проблем», — отметил политолог в разговоре с TRT на русском.

По его словам, это касается не только экономических трудностей, падения покупательной способности, продуктовой инфляции, роста тарифов на электроэнергию, но и вопросов иммиграции.

«В большинстве стран Западной Европы более радикальные позиции крайне правых находят большее понимание у большинства населения, поскольку люди требуют перемен», — подытожил аналитик.