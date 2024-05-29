Украинская армия хотя бы один раз использовала западное оружие для ударов по Краснодарской области РФ, пишет агентство AFP со ссылкой на источники. По данным немецких СМИ, Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали для атаки систему ПВО Patriot, полученную из Германии.

Издание Bild отмечает, что сразу после атаки Германия и США пришли в ярость и в гневе позвонили президенту Украины Владимиру Зеленскому, угрожая больше не поставлять ракеты ПВО, если подобный инцидент повторится.

В Берлине и Вашингтоне опасаются, что использование западного оружия для атак по российской территории в Москве могут расценить как эскалацию и прямое вовлечение НАТО в конфликт. Этого в США и ФРГ пытаются всеми силами избежать. По крайней мере, так было до сих пор, отмечает портал.

Однако ситуация постепенно меняется. На саммите глав МИД ЕС 27-28 мая сразу несколько стран, включая балтийские республику, Польшу и Швецию, заявили, что их оружие теперь может быть использовано против российских целей. Великобритания также сообщила, что снимает запрет на удары дальнобойными ракетами Storm Shadow по территории РФ. США также рассматривают снятие запрета на использование американского оружия для атак по российским позициям.

Президент Джо Байден по-прежнему выступает против этой меры — это блокирует не только применение американского оружия, но и европейского, которое использует боевые снаряды из США.

«Это как боксерский поединок, в котором одному боксеру связывают руку за спиной», — приводит Bild слова украинских офицеров, комментирующих запрет на использование западного оружия для реагирования на атаки с российской территории.

«С 6:00 до 15:00 русские выпускали от 6 до 12 артиллерийских снарядов каждую минуту. Каждую минуту без перерыва. Вся их артиллерия находится в России. Они стреляют повсюду и сжигают все: деревни, Волчанск, леса. Но мы не можем стрелять в ответ из артиллерии, поставленной США (и другими), с безопасного расстояния», — заявил один из украинских солдат, обороняющих Волчанск в Харьковской области.

С начала мая Россия начала наступление в Харьковской области и ежедневно выпускает по региону тысячи снарядов. Но Украина не может ответить.

Столь же мрачно для Киева обстоят дела с воздушными атаками: большинство российских авиабаз, с которых вылетают боевые самолеты, находятся в пределах досягаемости оружия, полученного Киевом из западных стран. Но Украине запрещено его использовать.