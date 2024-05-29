Усилия США по оказанию помощи Газе потерпели фиаско: временный пирс для доставки гуманитарных грузов развалился от ударов сильных волн, сообщили 28 мая в Пентагоне.

Пирс стоимостью $320 млн должен был стать важнейшим каналом снабжения для доставки помощи по морю жителям Газы, страдающим от нехватки продовольствия из-за израильской блокады. В октябре Израиль ввел полную блокаду эксклава, запретив ввоз продовольствия, воды, медикаментов и топлива в сектор.

Причал приостановлен как минимум на неделю, уточнила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, причиной этого стали сильные волнения на море и североафриканский ветер. Это привело к тому, что часть пирса оторвалась.

25 мая Центральное командование США сообщило, что четыре корабля американской армии, поддерживающие пирс, сорвались с якоря и сели на мель в бурном море. Два выбросило на берег в Газе, а два других — на побережье Израиля, в 40 км к югу от Тель-Авива. Секцию пирса унесло течением в открытое море.

Теперь американские военные отбуксируют остатки пирса в израильский порт Ашдода и отремонтируют его, отметила Сингх.

«Восстановление и ремонт пирса займет не менее недели, а после завершения его необходимо будет снова закрепить на побережье Газы, — сказала Сингх. — Таким образом, после завершения ремонта и сборки пирса мы намерены снова закрепить временный пирс на побережье Газы и возобновить гуманитарную помощь людям, которые больше всего в ней нуждаются».

Белый дом настаивает на том, что пирс по-прежнему жизнеспособен в качестве дополнения к сухопутным маршрутам помощи.

Джон Кирби, представитель Совета национальной безопасности, подчеркнул, что пирс «‎никогда не предназначался для того, чтобы заменить то, что вы можете сделать на земле с помощью грузовиков и открытия этих переходов‎»‎.

«Мы говорили это с самого начала. Мы также говорили, что это будет непросто. Это было непросто. Погода играет свою роль. Мать-природа здесь имеет право голоса, и Восточное Средиземноморье даже летом может быть довольно суровым местом, и именно это сейчас и происходит», — пояснил Кирби.

Пирс открылся всего две недели назад, и, вероятно, будет истрактован критиками Джо Байдена как пустая трата денег налогоплательщиков.