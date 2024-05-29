Во вторник Мексика подала заявление о присоединению к иску о геноциде, который ЮАР подала против Израиля в Международном суде ООН (МС). Об этом сообщается в пресс-релизе МС. Таким образом Мексика присоединилась к растущему списку стран, обвиняющих Израиль в нарушении Конвенции ООН о геноциде 1948 года. Ранее к иску присоединились Турция, Колумбия, Ливия, Никарагуа и Египет.

«Конвенция о геноциде запрещает не только массовые убийства, но и более широкий спектр действий, объединенных намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу», — заявили в Мехико.

В своем заявлении Мексика подняла вопрос о преднамеренном препятствовании оказанию гуманитарной помощи как о «поведении, создающем условия для частичного или полного уничтожения» группы людей.

«В этом смысле Мексика придерживается позиции, что отказ в доступе к гуманитарной помощи, в той мере, в какой он создает условия жизни, рассчитанные на причинение серьезных телесных и психических повреждений членам группы, а также на ее частичное или полное физическое уничтожение, должен рассматриваться в свете статьи II Конвенции против геноцида», — добавили представители страны.

Решение Мексики вмешаться в дело было принято в тот момент, когда Международный суд ООН вынес решение, приказывающее ограничить наступление Израиля на Рафах. В пограничном городе на юге Газы укрывались около 1,5 млн палестинцев, многие их которых вынуждены были бежать из северной части эксклава в результате израильского вторжения.

«Израиль должен <…> немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут создать <…> в Газе такие условия жизни, которые могут привести к ее физическому уничтожению полностью или частично», — говорится в решении суда.

Это решение последовало за просьбой Южной Африки о принятии судом новых чрезвычайных мер в ответ на наступление Израиля в Рафахе.

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан ранее в этом месяце подал заявку на выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта за военные преступления и преступления против человечности.

Заявление было основано на доказательствах, собранных прокурором во время его визита в Израиль, Рамаллу на оккупированном Западном берегу и египетскую часть Рафаха на границе с Газой. Хан, однако, не посещал Газу, поскольку его просьбы о въезде в эксклав для проведения расследования были отклонены израильскими властями.