Администрация президента Джо Байдена призвала крупные технологические компании активизировать усилия по пресечению антисемитского контента на своих платформах. При этом власти США не уточнили, что именно будет считаться проявлением антисемитизма: ранее американские полицейские задерживали студентов на пропалестинских митингах за любую критику действий властей Израиля и лозунг «От реки до моря».

Как сообщает Bloomberg, на прошлой неделе представители компаний Alphabet, Meta, Microsoft, TikTok и X встретились со спецпредставителем США по вопросам антисемитизма Деборой Липштадт, чтобы обсудить вопросы мониторинга и борьбы с антисемитской риторикой.

Чиновница попросила каждую компанию назначить команду по разработке политики для решения этой проблемы и провести обучение ключевого персонала для выявления антисемитизма и пресечения антиеврейского контента.

По данным издания, компании пока не согласились с требованиями правительства США.

Администрация также просит интернет-гигантов провести обучение персонала, чтобы помочь выявлять более скрытые антисемитские сообщения на онлайн-платформах и проводить различие между критикой правительства Израиля и ненавистью, направленной против евреев, уточнила Липштадт. Однако где будет проходить эта грань, пока неизвестно.

«Мы приветствовали эту встречу и были рады собраться вместе, чтобы поделиться фактами о текущих шагах, которые TikTok предпринимает по этому важному вопросу, и продолжить учиться у экспертов в этой области», — заявил представитель TikTok.

Как пишет Bloomberg, в разных странах мира наблюдается рост антисемитизма после начала израильского вторжения в Газу. При этом полиция в некоторых государствах действует чрезмерно жестко. Например, правоохранители преследуют пользователей интернета за то, что те пишут посты, где обвиняют правительство Израиля в совершении геноцида в Газе или распространяют новости палестинских новостных пабликов.

Ранее правозащитники и журналисты отмечали, что Meta намеренно снижает выдачу пропалестинского контента в лентах.