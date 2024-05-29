ПОЛИТИКА
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США настраивают цензуру в пользу Израиля
Администрация Байдена потребовала от TikTok, Meta и X усилить борьбу с постами, которые власти США посчитают антисемитскими. Под удар могут попасть любые посты с критикой Израиля
США настраивают цензуру в пользу Израиля
фото AP / AP
29 мая 2024 г.

Администрация президента Джо Байдена призвала крупные технологические компании активизировать усилия по пресечению антисемитского контента на своих платформах. При этом власти США не уточнили, что именно будет считаться проявлением антисемитизма: ранее американские полицейские задерживали студентов на пропалестинских митингах за любую критику действий властей Израиля и лозунг «От реки до моря».

Как сообщает Bloomberg, на прошлой неделе представители компаний Alphabet, Meta, Microsoft, TikTok и X встретились со спецпредставителем США по вопросам антисемитизма Деборой Липштадт, чтобы обсудить вопросы мониторинга и борьбы с антисемитской риторикой.

Чиновница попросила каждую компанию назначить команду по разработке политики для решения этой проблемы и провести обучение ключевого персонала для выявления антисемитизма и пресечения антиеврейского контента.

По данным издания, компании пока не согласились с требованиями правительства США.

Администрация также просит интернет-гигантов провести обучение персонала, чтобы помочь выявлять более скрытые антисемитские сообщения на онлайн-платформах и проводить различие между критикой правительства Израиля и ненавистью, направленной против евреев, уточнила Липштадт. Однако где будет проходить эта грань, пока неизвестно.

«Мы приветствовали эту встречу и были рады собраться вместе, чтобы поделиться фактами о текущих шагах, которые TikTok предпринимает по этому важному вопросу, и продолжить учиться у экспертов в этой области», — заявил представитель TikTok.

Как пишет Bloomberg, в разных странах мира наблюдается рост антисемитизма после начала израильского вторжения в Газу. При этом полиция в некоторых государствах действует чрезмерно жестко. Например, правоохранители преследуют пользователей интернета за то, что те пишут посты, где обвиняют правительство Израиля в совершении геноцида в Газе или распространяют новости палестинских новостных пабликов.

Ранее правозащитники и журналисты отмечали, что Meta намеренно снижает выдачу пропалестинского контента в лентах.

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