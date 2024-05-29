Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ни одно государство, в том числе и Турция, не может быть в безопасности, пока Израиль «не подчиняется международному праву и не считает себя связанным международным правом». Об этом глава государства заявил на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (AK Parti).

Эрдоган отметил, что мировое сообщество, в первую очередь страны Запада во главе с США, игнорируют преступления Израиля в отношении мирного населения сектора Газа. «Ни одно верование не оправдывает сожжение дотла невинных гражданских лиц в палатках. Мир в прямом эфире наблюдает за варварством вампира по имени Нетаньяху. Кровь [палестинцев] также и на руках США, глав государств и правительств Европы, которые своим молчанием стали партнерами в «вампиризме» Израиля», — сказал турецкий лидер.

Он охарактеризовал премьер-министра Израиля как «питающегося кровью больного, маньяка, психопата и вампира». По его словам, «Израиль убил в Газе человечность, а Европа убила и растоптала свои ценности».

Эрдоган также указал на неэффективность международных структур, таких как ООН, в решении кризиса. «ООН не смогла защитить даже собственный персонал и гуманитарных работников, не говоря уже о том, чтобы остановить геноцид. В Газе умерло не только человечество, но и ООН», — подчеркнул он.

Президент Турции призвал мировое сообщество «незамедлительно и сообща остановить совершаемые в Газе геноцид, зверство и варварство, пока Нетаньяху и его сообщество убийц окончательно не вышли из-под контроля». Он также подчеркнул необходимость совместных усилий стран исламского мира по решению палестинской проблемы.

Эрдоган заявил о недопустимости препятствования процессу признания Палестины в качестве независимого государства со стороны ряда постоянных членов СБ ООН. «Большинство из 193 стран-членов ООН признают Палестину как государство. Коллективное решение 147 стран не может быть отдано на произвол 5 стран. 147 больше пяти», — сказал он.

Президент также отметил, что Израиль пытается оказать давление на Международный суд и его судей на фоне их усилий по привлечению к ответственности за преступления в Газе членов израильского правительства. «Необходимо помешать Израилю уничтожить последние остатки веры в правосудие», — заявил он.

В своей речи Эрдоган приветствовал распространившееся по всему миру студенческое движение в поддержку Палестины. «Молодежь начала понимать, какой не признающей правила ересью является сионизм. Надеюсь, эта революция будет способствовать формированию свободного от сионистской ереси мира», — заключил он.