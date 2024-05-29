Совет национальной безопасности США резко раскритиковал намерение России исключить «‎Талибан» из списка запрещенных террористических организаций. Вашингтон утверждает, что такой шаг станет «ужасным сигналом» для Афганистана и всего мира.

Джон Кирби, представитель Совета нацбезопасности США, осудил предложенную меру, заявив, что «‎Талибан» не выполнил ни одного из обязательств, взятых перед международным сообществом.

«То, как они [талибы] обращаются со своими женщинами и девочками, то, как они управляют собственной экономикой, то, как они заботятся о собственном народе, — все это не соответствует требованиям», — отметил чиновник.

Кирби подчеркнул: Вашингтон «не в том положении», чтобы признавать «‎‎Талибан» официальным правительством Афганистана.

«Мы считаем, что если Россия это сделает, это станет плохим сигналом для других», — добавил представитель США.

Ранее на этой неделе МИД РФ предложил правительству пересмотреть включение «Талибана‎»‎‎ в список запрещенных организаций. Однако пока группировка по-прежнему считается в России террористической.

Объявление Москвы вызвало резкую критику со стороны правозащитников, которые рассматривают этот шаг как предоставление талибам чрезмерных полномочий.

«Талибан‎»‎‎ захватил власть в Афганистане в августе 2021 года, вытеснив все существовавшие до этого правительственные структуры и свернув сотрудничество с США и другими странами НАТО.