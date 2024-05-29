Израильский авиаудар по лагерю беженцев в Рафахе был совершен с использованием боеприпасов американского производства. В результате той атаки на переполненную группу палаток в городе на юге сектора Газа погибли по меньшей мере 45 человек и сотни получили ранения.

К такому выводу пришли журналисты CNN, проанализировав видео с места инцидента. На кадрах выжившие в панике бегут в поисках спасения среди обугленных тел, а спасатели и медики пытаются вытащить их из-под обломков.

Эксперты по взрывному оружию подтвердили журналистам, что на видеозаписи присутствуют остатки бомбы GBU-39 американского производства.

GBU-39 - это высокоточная бомба, «предназначенная для атаки стратегически важных точечных целей». Об этом CNN рассказал эксперт по взрывному оружию Крис Кобб-Смит.

«Использование любого боеприпаса, даже такого размера, в густонаселенном районе всегда сопряжено с риском», - добавил Кобб-Смит, бывший офицер артиллерии британской армии.

Другой эксперт по вооружениям, Тревор Болл, пояснил, что боеприпас, использованный для атаки на лагерь, является частью американской бомбы GBU-39.

«Секции наведения и крыла боеприпасов часто являются остатками после взрыва боеприпаса. Я увидел хвостовую часть и сразу же понял, что это один из вариантов SDB/GBU-39», - сказал Болл, бывший член группы по обезвреживанию боеприпасов армии США.

Серийные номера, найденные на месте происшествия, были также сопоставлены с производителями бомб в США, сообщает CNN.

В Пентагоне заявили, что не знают, что за боеприпас был использован против беженцев в Рафахе.

«Я не знаю, какой тип боеприпаса был использован в этом авиаударе. Я должна направить вас к представителям Израиля, чтобы они ответили вам», - сказала журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что в авиаударе были использованы два снаряда с небольшими боеголовками, содержащими 17 кг взрывчатки. Его слова соответствуют техническим характеристикам GBU-39, которая может быть заряжена 17 кг взрывчатого вещества. Хагари назвал это оружие «самыми маленькими боеприпасами, которые могут использовать наши [израильские] самолеты».

США поддерживают Израиль с начала вторжения в Газу, поставляя ему оружие, несмотря на масштабные разрушения, причиненные израильскими войсками.

Как сообщает агентство AP, 15 мая Байден заявил, что США направят Израилю дополнительное вооружение и боеприпасы на сумму более $1 млрд.

Несмотря на сообщения о напряженности в отношениях между Байденом и премьером Израиля Нетаньяху, официальный представитель США заявил Washington Post, что «поставки оружия идут по графику».

В марте Байден заявил, что США прекратят поставки вооружений Израилю, если тот осуществит крупномасштабное вторжение в Рафах. На этой неделе Белый дом не согласился, что Израиль нарушил «красную линию», несмотря на сообщения об израильских танках в центре Рафаха.