Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Как передает Администрация президента Турции, в ходе разговора были затронуты вопросы двусторонних отношений, а также ситуация на Ближнем Востоке.

Глава Турции акцентировал внимание на «резне, учиненной Израилем на палестинских территориях». Как отметил Эрдоган, «необходимо усилить давление для прекращения жестоких нападений Израиля на Палестину и вынудить израильское руководство соблюдать международное право».

«Наряду с обеспечением срочного постоянного перемирия в Газе, приоритетом Турции является освобождение заключенных и обеспечение бесперебойной доставки гуманитарной помощи в Газу», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган высказал пожелание, чтобы Италия, подобно Испании, Ирландии и Норвегии, «заняла правильную сторону истории, признав палестинское государство и поддержав справедливую позицию». «Италия должна встать на сторону справедливости и признать Палестину», — подчеркнул президент Турции.