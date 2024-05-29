ТУРЦИЯ
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Призыв парламента Турции к ООН
В Генассамблее турецкого парламента приняли резолюцию, осуждающую атаки Израиля на Рафах. В ней содержится призыв к ООН немедленно начать действия для прекращения нападений
Призыв парламента Турции к ООН
Парламент Турции / Others
29 мая 2024 г.

В Генеральной ассамблее Великого национального собрания Турции (ВНСТ) была принята резолюция, осуждающая нападения Израиля на Рафах. В принятой резолюции содержатся следующие формулировки: «Виновные в последних нападениях на Рафах также не останутся безнаказанными. По этому случаю мы призываем Совет Безопасности ООН срочно собраться и принять решение о прекращении нападений Израиля».

В резолюции также говорится: «Совершенное во время последнего нападения на Рафах этой группой, перешедшей грань апартеидного режима и превратившейся в геноцидную силу, является одним из самых гнусных примеров преступлений против человечности. Турецкая Республика единогласно со всеми своими институтами заявляет международному сообществу о своей позиции по остановке Израиля и обеспечению перемирия».

Напомним, 27 мая Израиль нанес авиаудар по лагерю беженцев в Рафахе, в результате которого погибли десятки палестинцев. По данным Министерства здравоохранения Газы, погибли по меньшей мере 45 человек, еще сотни получили ожоги, переломы и осколочные ранения.

Выступая в израильском парламенте, премьер-министр Биньямин Нетаньяху сказал, что удар был «трагической случайностью», но добавил, что не намерен заканчивать войну, пока «не будут достигнуты все цели».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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