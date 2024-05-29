ПОЛИТИКА
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В Европарламенте ищут российскую пропаганду
Полиция провела обыск в зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге по уголовному делу о продвижении российской пропаганды
В Европарламенте ищут российскую пропаганду
Полиция провела обыск в зданиях Европарламента в Брюсселе / Photo: Reuters
29 мая 2024 г.

Полиция провела обыск в зданиях Европарламента в Брюсселе и Страсбурге по уголовному делу о продвижении российской пропаганды. В Брюсселе также был обыскан дом сотрудника парламента.

Обыск прошел на рабочих местах и в доме помощника крайне правого депутата от Нидерландов Марселя де Граафа. Ранее он работал помощником депутата праввой партии «Альтернатива для Германии» Максимилиана Кра.

Бельгийская прокуратура сообщила, что де Грааф мог играть важную роль в связях неназванных евродепутатов с изданием Voice of Europe, которое Евросоюз включил в санкционные списки «за распространение кремлевских нарративов и дезинформацию о событиях в Украине».

Де Грааф написал в X, что его помощника не предупреждали об обысках и полиция с ним не связывалась. Он заявил, что следствие преследует «Альтернативу для Германии» перед выборами в Европарламент. В редакции Voice of Europe обвинения ЕС отрицают и заявляют, что санкции против них нарушают свободу слова.

В понедельник Совет ЕС решил ввести санкции против двух физических лиц, среди которых Виктор Медведчук, и одной организации, ответственных за пропагандистские действия, направленные против гражданского общества в ЕС.

Бельгийская прокуратура расследует возможное вмешательство России в предстоящие выборы в Европарламент на основании данных, предоставленных разведывательными службами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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