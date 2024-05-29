Судно, находившееся в Красном море у побережья Йемена, было повреждено в результате ракетного удара. Частная компания, занимающаяся вопросами безопасности, сообщила, что согласно радиосигналам, после удара судно начало набирать воду. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из сторон.

Ранее подобные атаки на корабли в контексте израильской агрессии в Газе совершали хуситы.

По информации Морской торговой организации Соединенного Королевства, инцидент произошел у портового города Ходейда в южной части Красного моря, рядом с Баб-эль-Мандебским проливом. Организация сообщила, что судно было повреждено.

В понедельник хуситы заявили о проведении атак на суда и корабли в Индийском океане и Красном море.

Представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что под обстрел попали судно Larego Desert и контейнеровоз MSC Mechela в Индийском океане, а также судно Minerva Lisa в Красном море.

Военизированные формирования хуситов с ноября начали военную кампанию против коммерческого судоходства в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе. Через этот регион проходит до 15% всей мировой торговли.

Атаки йеменских повстанцев вынудили крупнейшие логистические компании мира, включая Maersk и Cisco, перенаправлять грузы по более длинным и дорогостоящим маршрутам в обход Южной Африки. На фоне атак израильский порт Эйлата потерял до 60% своей прибыли. Также пострадал Суэцкий канал, считавшийся одним из главных источников твердой валюты в египетском бюджете.