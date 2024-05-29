«Наши Вооруженные силы продолжают решительно бороться с угрозами и опасностями, исходящими от таких террористических организаций, как PKK/KCK/PYD-YPG, ДАЕШ и FETÖ. В результате успешных операций на севере Ирака и Сирии с 1 января было нейтрализовано 1092 террориста, 44 из которых – за последнюю неделю», — говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«На наших границах, защищенных по мировым стандартам и оснащенных высокотехнологичными системами, за последнюю неделю было задержано 316 человек, пытавшихся незаконно пересечь границу. С начала года число задержанных достигло 4661 человек, из которых 7 являются членами террористических организаций. За последнюю неделю было предотвращено проникновение 1442 человек, а с начала года – 56949», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве подчеркнули важность решений Испании, Ирландии и Норвегии о признании государства Палестина, а также решения Международного суда ООН о прекращении атак Израиля на Рафах и открытии КПП для гуманитарной помощи.

«Мы приветствуем это решение и ожидаем, что Израиль немедленно его выполнит, а международное сообщество будет более активно в этом вопросе. Однако Израиль продолжает свои атаки на Рафах и убивает перемещенных палестинцев, проживающих в лагерях. Убийства детей не имеют никакого оправдания. Израиль должен немедленно прекратить эти массовые убийства. Принятые меры обнадеживают, но их недостаточно. Необходимо принять и реализовать решения для достижения устойчивого мира в регионе и прекращения страданий палестинцев», — отметили в министерстве.

На пресс-конференции также ответили на вопросы журналистов о подготовке террористической организации PKK к местным выборам в Сирии.

«Террористическая организация пытается легитимироваться с помощью поддержки третьих сторон. Подготовка к выборам является неприемлемой с точки зрения территориальной целостности Сирии и может негативно сказаться на поддержании мира и стабильности в регионе. Как было заявлено в коммюнике Совета национальной безопасности, мы продолжим усилия по устранению угрозы со стороны PKK/KCK-PYD/YPG и любой поддержки, которую они получают, на территории Ирака и Сирии, не допуская никаких фактических изменений, противоречащих нашей национальной безопасности и территориальной целостности наших соседей», — ответили в ведомстве.