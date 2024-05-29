Комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по вопросам миграции решил включить в свой будущий доклад рекомендацию о выплате денег украинцам, бежавшим от войны, для возвращения в Украину. Об этом сообщил член постоянной делегации Украины в ПАСЕ нардеп Алексей Гончаренко, в своем телеграм-канале.

Суть предложения заключается в том, чтобы после окончания боевых действий украинцы, возвращающиеся на родину, могли получить финансовую помощь от европейских стран, отметил Гончаренко.

«Эта норма была добавлена в большой доклад, который мы готовим в миграционном комитете ПАСЕ по Украине», – сообщил нардеп.

В мае Министерство внутренних дел Чехии решило запустить пилотный проект, направленный на добровольное возвращение граждан Украины на родину.

«Мы хотим предложить помощь тем, кто, например, хочет вернуться домой по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. Эта помощь в основном будет заключаться в приобретении билетов, а в некоторых особо серьезных случаях, в оказании скорой помощи», – пояснил министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Еще в конце 2023 года в Чехии вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие финансовые стимулы для украинцев, решивших вернуться домой.