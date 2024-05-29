Парламент Финляндии обсуждает закон, который позволит не пропускать в страну просителей убежища через границу с Россией. Правительство предложило эту экстренную меру, поскольку Финляндия считает, что Россия организовала кризис с мигрантами на 1335-километровой границе.

Финляндия начала закрывать погранпереходы с Россией в середине ноября из-за аномального наплыва мигрантов. В конце ноября власти страны объявили о полном закрытии сухопутной границы с Россией, за исключением грузовых перевозок.

В середине декабря, когда истекал срок временного закрытия границы, Финляндия открыла два погранпункта на восточной границе — МАПП Ваалима и МАПП Ниирала. Однако в первый же день со стороны России прибыли более 100 просителей убежища, после чего финские власти снова полностью закрыли восточную границу.

В Хельсинки считают, что Москва направляет беженцев к границе в отместку за вступление Финляндии в НАТО и расширение оборонного сотрудничества с США.

Кремль эти обвинения отрицает. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские пограничники «полностью соблюдают все свои служебные инструкции» и что «погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право».

В ноябре, после первых закрытий погранпереходов, российские власти начали арестовывать иностранцев с просроченными российскими визами.

После закрытия границ в декабре в страну прибыло лишь несколько десятков мигрантов из России, но Финляндия опасается, что их число может снова возрасти.