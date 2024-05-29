Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре, в ходе которого были затронуты ключевые региональные проблемы, включая палестино-израильский конфликт.

Как сообщили в Управлении коммуникаций Администрации президента Турции, стороны обсудили двусторонние отношения, а также массовые убийства, совершенные Израилем на палестинских территориях, особенно в секторе Газа.

Президент Эрдоган отметил необходимость остановить безрассудные атаки Израиля, игнорирующие нормы международного права, и активизировать усилия для достижения прочного мира в регионе.

«Решение Норвегии признать Палестину вносит вклад в обеспечение устойчивого мира, спокойствия, справедливости и видения двух государств в регионе», - подчеркнул турецкий лидер.

Он также поздравил норвежское правительство за эти правильные шаги и неизменную позицию на протяжении всего процесса.