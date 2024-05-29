Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду призвал Израиль провести немедленное расследование инцидента в Рафахе, который привел к гибели и ранению около 300 человек.

«Трагедия в Рафахе была ужасной. Любой, кто видел эти кадры, не может остаться равнодушным. Мы ясно дали понять Израилю, что необходимо срочно расследовать этот случай и другие подобные случаи, чтобы точно выяснить, что произошло и почему», — заявил Блинкен на совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Кишиневе.

Ранее журналисты CNN пришли к выводу, что израильский авиаудар по лагерю беженцев в Рафахе был совершен с использованием боеприпасов американского производства.

Эксперты по взрывному оружию подтвердили журналистам, что на видеозаписи присутствуют остатки бомбы GBU-39 американского производства.

В Пентагоне заявили, что не знают, что за боеприпас был использован против беженцев в Рафахе.

«Я не знаю, какой тип боеприпаса был использован в этом авиаударе. Я должна направить вас к представителям Израиля, чтобы они ответили вам», - сказала журналистам заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

На этой неделе Белый дом не согласился, что Израиль нарушил «красную линию», несмотря на сообщения об израильских танках в центре Рафаха.