В первом квартале 2024 года количество кибератак на инфраструктуру Европейского союза удвоилось по сравнению с последним кварталом 2023, заявил глава Европейского агентства по кибербезопасности (ENISA) Юхан Лепасаар. По его мнению, за многими из этих атак может стоять Россия.

Лепасаар отметил, что хакеры в последние месяцы особенно активно атакуют сайты и структуры, связанные с предстоящими выборами в Европарламент 6–9 июня, а также с другими выборами в странах ЕС. В США и Великобритании, где также вскоре пройдут выборы, агентства безопасности усиливают контроль за возможным вмешательством.

С момента нападения России на Украину 24 февраля 2022 года число кибератак по геополитическим мотивам стабильно растет, сообщили в ENISA. В годовом отчете агентства за 2023 год отмечается, что хакеры все чаще пытаются взломать сайты общественных организаций и используют программы-вымогатели.

По словам Лепасаара, многие хакерские технологии, с которыми сейчас приходится бороться, были впервые опробованы на украинской инфраструктуре, а затем применены в Европе.

«Это часть российской агрессии: они ведут физическую войну в Украине и цифровую – по всей Европе», – заявил он.

Ряд экспертов также предупреждают о применении искусственного интеллекта для дезинформации избирателей. С его помощью создаются дипфейки – изображения, видео- и аудиоклипы, которые трудно отличить от реальных.

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс недавно подчеркнула опасность использования новых технологий для манипуляций и назвала Россию самой активной иностранной угрозой для выборов в США.

«Цели российского правительства в таких операциях влияния, как правило, включают подрыв доверия к демократическим институтам США, обострение социально-политических разногласий в Соединенных Штатах и ослабление поддержки Украины со стороны Запада», — отметила Хейнс.