Дональд Трамп рассматривает возможность привлечения владельца Tesla Илона Маска в качестве консультанта, если выиграет президентские выборы в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Предполагается, что роль Маска может быть связана с вопросами безопасности границ и экономикой, поскольку он активно высказывается на эти темы. Источники также сообщили, что Маск и инвестор-миллиардер Нельсон Пельтц представили Трампу план по предотвращению фальсификации данных на выборах.

Два года назад Трамп и Маск публично обменивались оскорблениями, но в последние месяцы их отношения стали дружескими. По мере приближения выборов они периодически общаются по телефону, обсуждая иммиграцию, технологии, науку и космические силы США. Источники утверждают, что их взгляды и интересы все больше совпадают.

В феврале 2024 года Маск высказал свое мнение о российско-украинском конфликте. Он заявил, что нет способа, чтобы российский президент Владимир Путин проиграл войну в Украине.

Также миллиардер известен как противник выделения военной помощи Киеву. Маск многократно критиковал законопроект Сената США, который якобы приоритетно предоставляет помощь Украине вместо защиты границы от нелегальной миграции. Бизнесмен назвал инициативу «безумием» и посчитал, что отправка такого большого объема денег в Украину без ясной стратегии и конечной цели неэффективна.

Маск также предположил, что Владимир Путин находится под давлением, и если бы он отступил, его могли бы убить. Он усомнился, что смена верхушки в России была бы разумным решением.

Дональд Трамп ранее заявлял, что конфликта между Россией и Украиной не произошло бы, если бы он все еще занимал пост президента США. По его словам, если бы вооруженный конфликт все же возник, он смог бы урегулировать его в течение 24 часов.

Экс-президент настаивает, что урегулирование конфликта за 24 часа все еще возможно, если он будет переизбран, однако детали своего плана Трамп не раскрыл. В частных беседах он утверждал, что мог бы оказать давление на Украину, чтобы та уступила России Крым и Донбасс, сообщила в апреле газета WP.