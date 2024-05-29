ПОЛИТИКА
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Meta вскрыла сеть израильской пропаганды
Meta удалила сотни фейковых аккаунтов, управляемых израильской маркетинговой фирмой
Meta вскрыла сеть израильской пропаганды
Meta удалила сотни фейковых аккаунтов, управляемых израильской маркетинговой фирмой / Photo: Reuters
29 мая 2024 г.

Компания Meta, материнская компания Facebook, удалила сотни фейковых аккаунтов, которыми управляла израильская маркетинговая фирма. Об этом сообщается в опубликованном в среду отчете о противодействии угрозам.

Компания выявила 510 аккаунтов в Facebook, 11 страниц, одну группу и 32 аккаунта в Instagram, которые были вовлечены в скоординированную работу по израильской пропаганде.

«Эти аккаунты, созданные из Израиля, в основном фокусировались на войне Израиля с ХАМАС и политике на Ближнем Востоке», — заявили в Meta.

Посты, в основном на английском языке, содержали призывы к освобождению пленных, оправдание военных действий Израиля, критику «антисемитизма» в университетах и дискредитацию БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ‎).

В отчете также отмечается, что некоторые текстовые комментарии, вероятно, были сгенерированы с использованием искусственного интеллекта.

Лица, стоящие за операцией, использовали фейковые и взломанные аккаунты, а также покупали фальшивые лайки, комментарии, репосты и другие формы активности из Вьетнама, чтобы увеличить видимую популярность своего контента, сообщила материнская компания Facebook.

Компания Meta проследила эту деятельность до STOIC, фирмы по политическому маркетингу и бизнес-разведке, базирующейся в Тель-Авиве. После этого открытия Meta запретила STOIC пользоваться своими платформами.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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