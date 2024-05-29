Во вторник израильские танки впервые вошли в центр Рафаха, несмотря на приказ Международного суда прекратить атаки на этот город, где многие палестинцы нашли убежище от бомбардировок.

24 мая Международный суд ООН постановил прекратить военную операцию Израиля в Рафахе. Израиль также обязали открыть контрольно-пропускной пункт между Египтом и Газой для беспрепятственных поставок гуманитарной помощи и обеспечить доступ любой комиссии по расследованию в эксклав. Суд обязал Израиль отчитаться об исполнении всех мер в течение одного месяца.

Суд также потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех пленных, захваченных 7 октября.

Армия Израиля взяла под контроль Филадельфийский коридор – 14-километровую буферную зону на границе между сектором Газа и Египтом. Об этом вечером в среду, 29 мая, сообщают израильские СМИ со ссылкой на сообщение военных.

Глава Совета по нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби заявил, что боевые действия в Газе продолжатся как минимум до конца 2024 года.

«Бои в Рафахе не являются бессмысленными» — заявил Ханегби, подчеркнув, что цель состоит в том, чтобы «положить конец правлению ХАМАС в Газе и прекратить атаки на Израиль».

Тем временем, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что Израилю необходимо разработать план послевоенного урегулирования для Газы, иначе в регионе может возникнуть хаос и беззаконие.

По данным Минздрава сектора Газа, на 236-й день войны в осажденном эксклаве число погибших достигло 36 171 человек, 81 420 получили ранения.

За последние сутки израильские войска совершили 6 массовых убийств, в результате которых погибли 75 человек и 284 получили ранения.