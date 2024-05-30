Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддерживает разрешение Киеву использовать поставленные Западом вооружения для поражения целей на территории РФ. Подробности, связанные с изменением позиции Шольца, пока неизвестны.

Об этом источник, знакомый с позицией немецкого правительства, сообщил изданию Politico.

Еще в начале недели Шольц говорил, что не находит достаточно оснований для изменения «красных линий», подчеркнув, что в отношении использования немецких вооружений определены «четкие правила, согласованные с Украиной».

Ранее Шольц определял главную цель своей международной политики как «недопущение большой войны» в Европе.

Во вторник канцлер Олаф Шольц в день встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Украина может использовать поставляемое Германией оружие «в рамках международного права».

Тогда же пресс-секретарь канцлера ФРГ Штефан Хебештрайт прокомментировал реплику Шольца. Хебештрайт объяснил, что «оборонительные действия Украины не ограничиваются ее собственной территорией, но [могут] также распространяться на территорию России».

В среду министр обороны Германии Борис Писториус выразил мнение, что удары по РФ не стоило бы обсуждать публично.

«В интересах военной тактики и стратегии должно быть понятно, что мы не должны публично обсуждать, что возможно, что разрешено и что мы хотели бы видеть, а что нет. <…>Международное право позволяет все это», — заявил министр.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг обратился к участникам блока с просьбой разрешить ВСУ применять поставляемые вооружения для ударов по территории РФ. Этот вопрос был вызван новым витком обострения после вторжения РФ в Харьковскую область.

На момент появления сообщений о новой позиции Шольца уже 11 стран озвучили согласие на использование их оружия для поражения объектов в пределах российской территории. Это Великобритания, Чехия, Литва, Латвия, Эстония, Польша, Швеция, Нидерланды, Финляндия, Канада и Франция.