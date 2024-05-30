Британский пилот Формулы-1, семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выразил свое возмущение гуманитарной катастрофой в Газе.

39-летний гонщик команды Mercedes поделился своим мнением в социальной сети:

«Хватит. Мы не можем продолжать наблюдать за этой трагедией и молчать. Травма и террор, которые испытывают многие, особенно невинные дети, ужасают. Этому нужно положить конец ради детей, их семей и их жизни».

Хэмилтон также опубликовал видео с детьми, живущими в лагерях и ставшими жертвами израильских атак, призывая обратить внимание на их страдания.

Британская поп-певица косовского происхождения Дуа Липа осудила военные операции в секторе Газа, назвав их «израильским геноцидом» в своем посте в Instagram в среду, адресованном 88 млн ее подписчиков.

Перепостив рисунок группы Artists4Ceasefire, а также хэштег #AllEyesOnRafah, который стал популярным в последние дни после израильских бомбардировок палестинского города, она написала:

«Сжигание детей заживо никогда не может быть оправдано. Весь мир мобилизуется, чтобы остановить израильский геноцид. Пожалуйста, выразите свою солидарность с Газой».

Липа уже давно выступает в защиту прав палестинцев, но ее комментарии стали куда более резкими после начала войны в Газе.