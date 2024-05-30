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Скончалась Анастасия Заворотнюк
Российская актриса Анастасия Заворотнюк, известная по роли няни Вики в сериале «Моя прекрасная няня», умерла на 54-м году жизни после продолжительной болезни
Скончалась Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк / Фото: официальная группа актиры в ВК / Others
30 мая 2024 г.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни.

«Невозможно осознать и очень сложно подобрать нужные слова. Сегодня ночью после продолжительной и тяжелой болезни ушла из жизни наша Настя», — говорится в сообщении на странице актрисы в Instagram.

О месте и времени прощания будет сообщено позже.

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года и получила широкую известность благодаря роли няни Вики в телесериале «Моя прекрасная няня». Окончив Школу-студию МХАТ в 1993 году, она стала актрисой театра-студии под руководством Олега Табакова, где сыграла в 29 спектаклях за десять лет работы.

С августа 2019 года Заворотнюк прекратила участвовать в театральных постановках из-за проблем со здоровьем. В мае 2020 года стало известно, что у актрисы обнаружена опухоль головного мозга.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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