ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Крым: поражены паромы, потоплены катера
Российский чиновник сообщил о падении «обломков ракет» на паромы в Керчи. В ГУР заявили о потоплении военных катеров у поселка Черноморское. Крымский мост перекрыт
Крым: поражены паромы, потоплены катера
Wiki / Others
30 мая 2024 г.

Два парома в аннексированном РФ городе Керчь были повреждены после падения «обломков сбитых ракет» в ночь на 30 мая.

Об этом сообщил советник назначенного Россией главы Крыма Олег Крючков в своем телеграм-канале.

Речь идет о железнодорожной и автомобильной паромных переправах.

По словам чиновника, пострадавших в результате инцидента нет.

Он добавил, что у паромов было «повреждено остекление надстроек».

Утром в четверг сообщалось, что движение по Крымскому мосту перекрыто уже несколько часов, а системы ПВО находятся в боевой готовности.

Той же ночью телеграм-канал Astra со ссылкой на очевидцев сообщил о многочисленных — порядка 20 — взрывах в окрестностях Керчи.

Утром Министерство обороны РФ отчиталось о сбитии 8 ракет над Азовским и 8 БПЛА над Черным морями.

Издание «Украинская правда» со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщило, что в ночь на четверг были уничтожены два российских военных катера модели КС-701 «Тунец».

Катера, как утверждают собеседники УП, были поражены украинскими морскими беспилотниками «Магура V5» близ поселка Черноморское в Евпаторийском районе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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