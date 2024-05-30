В Мексике с сентября по май в столкновениях на предвыборных участках пострадали 749 человек, более 231 погибли. Это самый кровопролитный выборный цикл в стране с 2018 года.

Политическое насилие, связанное с избирательным процессом, затронуло 749 человек, начиная от угроз и заканчивая похищениями и убийствами. Насилие включает в себя 316 инцидентов, связанных с кандидатами: за девять месяцев 34 кандидата в депутаты были убиты, согласно последнему отчету консалтинговой компании Integralia. Всего в связи с выборами был убит 231 человек.

Число жертв политического насилия в преддверии национальных выборов, которые пройдут 2 июня, выросло на 151% по сравнению с 299 жертвами на выборах 2021 года.

«Этот процесс был отмечен вмешательством организованной преступности посредством политического насилия. Вероятно, это насилие будет продолжаться в эти дни и в день выборов с целью мобилизации или препятствования голосованию», — подчеркивает Integralia.

2 июня в Мексике пройдут крупнейшие в истории выборы, на которых будут избраны 20 367 политиков. Выбирать будут президента, мэра Мехико, а также восемь губернаторов. Кроме того, в этот же день пройдут парламентские выборы: политики поборются за 628 мест в конгрессе, а также множество муниципальных должностей.

Согласно данным Integralia, самыми опасными штатами стали Герреро, Чьяпас и Пуэбла. Жертвами политического насилия в этих регионах стали 105, 88 и 68 человек соответственно.

По словам Армандо Варгаса, консультанта Integralia, в Мексике следует ожидать продолжения насилия.

«С понедельника по вторник зафиксировано больше случаев насильственных инцидентов, вероятно, мы увидим попытки вмешательства в работу избирательных участков», — предупредил Варгас.

Главным кандидатом на пост президента Мексики считается Клаудия Шейнбаум от левых сил, бывшая ученая-климатолог. На втором месте в гонке — бизнесвумен Ксочитль Галвез.