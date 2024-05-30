Израиль заявил, что нападение на переполненный лагерь беженцев в Рафахе 25 мая, в результате которого погибли 45 палестинцев, не считается нарушением постановления Международного Суда, принятого на прошлой неделе. Эта директива предписывала Израилю полностью прекратить военное наступление в южном городе Газа.

Однако израильские юристы утверждают, что внимательное прочтение приказа показывает: формулировка суда была компромиссом, в котором нет обязывающих утверждений.

Юристы отмечают, что суд сделал такую формулировку намеренно открытой для различных интерпретаций, чтобы максимизировать поддержку со стороны 15 судей.

В постановлении, принятом 24 мая 13 голосами против двух, говорилось, что Израиль должен: «Немедленно прекратить свое военное наступление и любые другие действия в провинции Рафах, способные создать для палестинской группы в Газе условия жизни, которые могут привести к ее физическому уничтожению полностью или частично». В английском переводе есть запятая после части о наступлении и «любых других действиях в Рафахе». За нее и уцепились израильские юристы.

Многие руководители государств и СМИ интерпретировали решение суда как общую директиву о прекращении наступления в Рафахе.

Однако МИД Израиля утверждает, что суд якобы «предписывает прекратить наступление только в том случае, если оно создает условия, которые могут привести к физическому уничтожению палестинского населения».

«Израиль не проводил и не будет проводить военные действия в районе Рафаха, которые могли бы создать для палестинского гражданского населения в Газе условия жизни, которые могли бы привести к его физическому уничтожению полностью или частично», — так в МИД Израиля интерпретировали постановление суда.

Тель-Авив утверждает, что решение суда неприменимо к его операции в Рафахе, поскольку «израильские военные не совершают запрещенных действий».

Подавляющее большинство судей Гаагской инстанции не поддержали трактовку Израиля и подчеркнули: суд предписывает Тель-Авиву прекратить любое вторжение в Рафах, поскольку любые действия в городе обернутся масштабной катастрофой и гибелью людей. Именно это произошло 25 мая, когда израильские военные намеренно сбросили бомбы на лагерь беженцев в Тель-Султане в западной части Рафаха.

Судья из ЮАР Дайре Тлади подчеркивает, что суд «в явных выражениях приказал государству Израиль прекратить наступление в Рафахе».

Алонсо Гурменди, преподаватель международных отношений Оксфордского университета, сказал, что приказ следует рассматривать в контексте того, что судьи говорили в других местах о наступлении, включая заявление о том, что оно влечет за собой дальнейший риск непоправимого ущерба палестинскому населению.

«На мой взгляд, суд приказал Израилю прекратить военное наступление в Рафахе, и точка. Он также приказал Израилю прекратить любые другие действия, которые могут создать для палестинцев условия жизни, которые могут привести к их физическому уничтожению полностью или частично», — подчеркнул профессор.