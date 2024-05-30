Китай хочет сотрудничать с арабскими странами в решении проблем «горячих точек» для достижения долгосрочного мира и стабильности. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в четверг в своем выступлении перед лидерами Бахрейна, Египта, ОАЭ и Туниса, а также дипломатами других стран Лиги арабских государств.

«Китай стремится укрепить свои отношения с арабскими странами в качестве модели для поддержания мира и стабильности во всем мире», — цитируют Си государственные СМИ на Форуме сотрудничества Китая и арабских государств в Пекине.

Говоря о войне в Газе, китайский лидер отметил, что война не может продолжаться бесконечно, а «решение о двух государствах» должно быть твердо отстаиваемым.

«В условиях неспокойного мира взаимное уважение — путь к гармоничной жизни, а честность и справедливость — основа прочной безопасности», — цитирует Си агентство Синьхуа.

Пекин неоднократно призывал к решению палестино-израильского кризиса на основе сосуществования двух государств, а также к немедленному прекращению огня и членству Палестины в ООН.

Китай все активнее использует свое дипломатическое влияние в регионе: недавно в апреле он провел первые переговоры на китайской территории между давно враждующими палестинскими группировками ХАМАС и ФАТХ.

Годом ранее Китай стал посредником в заключении знакового соглашения о примирении между Ираном и Саудовской Аравией после многолетней напряженности.

Си также сказал, что Китай будет и дальше сотрудничать с арабскими странами по нескольким направлениям, в том числе в нефтяной и газовой сферах, а также в области крупномасштабных инвестиций.

Председатель КНР пообещал поддержать участие китайских компаний и финансовых институтов в энергетических проектах в регионе, общей установленной мощностью более 3 млн кВт.

Китай является крупным энергетическим импортером из стран Персидского залива. В 2023 году объем двусторонней торговли между Китаем и странами Персидского залива составил $286,9 млрд, согласно данным китайской таможни. Почти 40% этой торговли приходилось на Саудовскую Аравию.