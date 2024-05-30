Проект Zero Waste («Ноль отходов»), запущенный в 2017 году под руководством первой леди Турции Эмине Эрдоган, был отмечен наградой Парламентской ассамблеи Средиземноморья (ПАМ) в португальском городе Брага.

«Для нашей страны большая честь, что наш проект Zero Waste был признан достойным награды за лучший проект в категории «Зеленая трансформация», присуждаемой Средиземноморской парламентской ассамблеей», — написала первая леди на медиаплатформе Х.

«Я была рада принять награду от имени всех волонтеров #ZeroWaste, которые также причастны к этому успеху. <…> Эта значимая награда также свидетельствует о международной оценке решительной позиции Турции в борьбе с климатическим кризисом и экологическими проблемам», — добавила она.

Заместитель председателя и официальный представитель Партии справедливости и развития Омер Челик также отметил эту награду.

«Эта чрезвычайно ценная инициатива, запущенная госпожой Эмине Эрдоган, стала источником вдохновения и примером для других государств», — написал чиновник на Х.

«Пользуясь случаем, мы хотели бы выразить благодарность Министерству окружающей среды, урбанизации и изменения климата и Средиземноморской парламентской ассамблее за повышение осведомленности об этой инициативе», — добавил Челик.