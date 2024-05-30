Израильские силы захватили всю границу между сектором Газа и Египтом, тем самым установив контроль над всей сухопутной границей палестинского эксклава. Израиль также продолжил продвижение в Рафахе, несмотря на предписание Международного суда о прекращении наступления в городе.

Представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что израильские силы получили «оперативный» контроль над Филадельфийским коридором — буферной зоной между Газой и Египтом длиной 14 км.

«Коридор служил кислородной линией для ХАМАС, которую он регулярно использовал для контрабанды оружия в сектор Газа», — утверждает Хагари.

Граница с Египтом вдоль южного края была единственной сухопутной границей сектора Газа, которую Израиль не контролировал напрямую. Здесь расположен КПП «Рафах», через который Газа получала большую часть гуманитарных грузов. Также это был единственный переход, через который Минздрав Газы мог эвакуировать тяжелобольных и пострадавших для лечения в другие страны.

Однако 6 мая израильские военные захватили КПП и заблокировали поставки продуктов в Газу, а также транспортировку больных.

Минздрав Палестины сообщил, что в результате израильских авиаударов 29 мая погибли 19 мирных жителей. Министр здравоохранения Газы Маджед Абу Раман призвал США оказать давление на Израиль, чтобы тот открыл КПП «Рафах» для оказания помощи. Он подчеркнул: пациенты в осажденной Газе умирают из-за отсутствия лечения.

29 мая израильские танки продолжили продвижение в центре Рафаха. Жители города сообщили агентству Reuters, что танки продвинулись в районы Тель-Султан на западе и Шабура.

«Мы получили сигналы бедствия от жителей Тель-Султана, где беспилотники атаковали перемещенных граждан. Они перемещались в более безопасные места, — заявил заместитель директора службы скорой помощи и неотложной помощи в Рафахе Хайтам аль-Хамс.