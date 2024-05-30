Венгрия остается главным препятствием для вступления Украины в Евросоюз. Поэтому остальные страны блока хотят начать переговоры о членстве Киева в объединении до июля, когда Будапешт на полгода станет председателем Евросовета.

По данным агентства Bloomberg, Брюссель запланировал начать переговоры с Украиной о вступлении в блок уже 25 июня на встрече в Люксембурге, чтобы поднять моральный дух Киева. Однако ЕС и Украине еще предстоит полностью преодолеть возражения со стороны Венгрии.

Руководство центральноевропейской страны ранее открыто возражало против украинского членства в ЕС. Венгерское правительство требует провести аудит выделенной ранее помощи Украине, а также проверить соответствие украинских институтов европейским стандартам для вступления в блок. Эти требования уже более полугода затрудняют начало переговоров с Киевом.

Украинцы получили статус кандидатов в члены ЕС еще в 2022 году. В декабре 2023 года европейские лидеры приняли принципиальное решение начать переговоры с Украиной о вступлении в союз. В марте Еврокомиссия предложила структуру переговоров для установления руководящих принципов переговоров о вступлении Киева.

Бельгия, которая председательствует в ЕС до конца июня, настаивает, что процесс вступления Украины следует начать как можно скорее. Венгрия, которая вступает в должность председателя Евросовета 1 июля, может намеренно затормозить процесс вступления Киева и заблокирует ключевую финансовую и военную поддержку украинского правительства, предупреждают источники Bloomberg.

29 мая послы ЕС обсудили рамки переговоров о процессе вступления Украины и Молдовы. Однако Венгрия вновь решила заблокировать переговорный процесс, ссылаясь на то, что Киев не внес изменения в закон о языке, который, как утверждают в Будапеште, дискриминирует венгерское меньшинство в Украине. Брюссель и Киев настаивают, что украинские власти уже удовлетворили все требования Венгрии.

Даже если заявку Украины примут к рассмотрению, процесс вступления может занять годы. Последней страной, присоединившейся к блоку, была Хорватия — ее заявку рассматривали 10 лет, прежде чем Загреб официально приняли в союз в 2013 году.