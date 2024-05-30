Группа расследователей из Генштаба Ирана исключила версию о том, что причиной гибели президента Ибрагима Раиси мог стать взрыв.

В опубликованном отчете о причинах крушения вертолета говорится, что следователи изучили обломки вертолета и оставшихся частей, а также расположение обломков и тел погибших на месте крушения, на каком расстоянии от фюзеляжа они находились. Все это исключает версию о взрыве во время полета.

Наиболее приоритетной остается версия о том, что вертолет врезался в гору.

В отчете Генштаба также подчеркивается, что на разбившемся вертолете не было обнаружено никаких признаков радиоэлектронных устройств. Следователи продолжат изучать погодные условия в районе крушения в день инцидента.

Исключена версия и о техническом перегрузе вертолета. Согласно отчету, общий вес пассажиров и оборудования на борту был пропорционален максимально допустимой нагрузке вертолета во время взлета и во время полета.

Во время полета и за 69 секунд до крушения экипаж выходил на связь с Тегераном на заранее определенных частотах, что исключает возможность каких-либо сбоев в системе связи или частотных помех.

19 мая во время полета с границы с Азербайджаном в Тегеран борт президента Ирана Ибрагима Раиси потерпел крушение в горах иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с главой государства погибли также глава МИД страны и еще семь чиновников и представителей духовенства Ирана.

Сразу после крушения в иранских СМИ стала популярной версия о том, что за инцидентом может стоять Израиль, которому было бы выгодно устранить иранское руководство. Однако пока каких-либо подтверждений этой версии следователи не обнаружили.

Экс-глава МИД Ирана Джавад Зариф обвинил в произошедшем санкции США, из-за которых Тегеран уже более 40 лет не может обновить свой авиапарк: вертолет, на котором перемещался Раиси, был произведен еще в начале 1970-х годов.