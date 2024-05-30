Дональд Трамп в среду вновь вызвал шквал обсуждений в СМИ. Политик сравнил себя с матерью Терезой во время заседания присяжных по уголовному делу о выплате денег звезде фильмов о взрослых Сторми Дэниелс за ее молчание.

После того как в Нью-Йорке официально началось совещание присяжных, бывший президент выступил с пространным заявлением у здания суда.

«Если послушать обвинения, выдвинутые судьей, который, как вы знаете, весьма противоречив и коррумпирован из-за этих противоречий, очень и очень коррумпирован, то мать Тереза не смогла бы опровергнуть эти обвинения, — сказал Трамп. — Эти обвинения сфабрикованы, все это сфабриковано. Вся страна в беспорядке из-за границ и фальшивых выборов, и у вас есть такой судебный процесс, где судья настолько противоречив, что не может дышать».

«И Мать Тереза не смогла бы опровергнуть эти обвинения, но посмотрим, как у нас получится. Это очень позорная ситуация. Каждый ученый-правовед и эксперт считает, что это не дело, его не следовало возбуждать, и уж точно его можно было возбудить семь лет назад, а не в разгар президентских выборов», — утверждает Трамп.

При этом он подчеркнул, что дело намеренно продвигает команда президента Джо Байдена, а также что судья находится в сговоре с действующим главой Белого дома.

«Этот судья действовал в интересах Байдена, и гораздо хуже этого, но мне не разрешено говорить об этом, потому что у меня есть судебный запрет. Гораздо хуже этого, в тысячу раз хуже, худшее, что я когда-либо слышал, но я не могу говорить об этом», — отметил Трамп.

Политик также использовал свою соцсеть Truth, чтобы обвинить Байдена в том, что он худший президент всех времен. Кроме того, Трамп прошелся и по актеру Роберту Де Ниро за то, что тот ранее высказался против него.

Трампа обвиняют в том, что он поручил своему бывшему адвокату заплатить Сторми Дэниелс, бывшей звезде фильмов для взрослых, чтобы она молчала об их предполагаемом романе. Политик скрыл эти платежи, ложно зарегистрировав их как судебные издержки, чтобы о них не стало известно во время его предвыборной кампании.

Экс-президенту предъявлено 34 обвинения в совершении уголовного преступления с максимальным сроком наказания 20 лет.