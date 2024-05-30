Москва воспримет поставку странами НАТО истребителей F-16 Украине как подготовку к ядерному удару. Об этом российскому информагентству «РИА Новости» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, такие самолеты всегда использовались Западом как «основное средство доставки» ядерных зарядов.

«Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что в Украине США и НАТО готовы буквально на все», — сказал Лавров.

Лавров считает, что снабжение оружием Украины более тяжелыми вооружениями говорит «о незаинтересованности Запада в завершении» конфликта.

Однако министр выразил надежду, что совместные учения РФ и Беларуси с тактическим ядерным оружием «вразумят» НАТО.

США согласились с поставками F-16 Киеву в прошлом году. Самолеты будут поставлять Нидерланды, Дания, Норвегия и Бельгия.

На прошлой неделе первая группа пилотов ВСУ была обучена управлению истребителями в Соединенных Штатах. Боевую технику, как ожидается, начнут поставлять в Украину в ближайшие 2 месяца.

Суммарно Украина ожидает получить от союзников 95 таких истребителей. Президент Зеленский заявлял, что ВСУ требуется как минимум 120 самолетов, чтобы обеспечить защиту от российских воздушных атак.