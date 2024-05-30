Российские войска наращивают число военнослужащих вблизи населенных пунктов Стрелечья — Липцы и города Волчанска в Харьковской области, но этих сил недостаточно для полномасштабного наступления, заявил 30 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский во время посещения фронтовых бригад.

«Враг перебрасывает силы, однако их сейчас недостаточно для полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны», — заверил военачальник.

По его словам, Украина перебрасывает резервные силы в уязвимые районы и укрепляет оборону стратегических пунктов на Харьковщине. Сырский отметил, что Киев экстренно создает запасы боеприпасов.

Удары украинских сил по российским военным ослабили наступательные возможности россиян, подчеркнул главком ВСУ. Это привело к тому, что россияне сменили тактику и начали наносить удары по украинским позициям артиллерией и авиабомбами, пояснил Сырский.

«В этих условиях первостепенное значение имеет физическое уничтожение самолетов, несущих авиабомбы, разведывательных БПЛА, защита наших войск средствами радиоэлектронной борьбы, маскировка и использование макетов», — отметил военачальник.

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский и глава Минобороны Рустем Умеров призвали страны НАТО разрешить Киеву наносить удары западным оружием по целям на территории РФ. Украинская сторона отмечает, что не может бить по аэродромам и пусковым точкам на российской территории, с которых запускаются ракеты.

Германия и США до сих пор не дали разрешения на применение их оружия для ударов по РФ, опасаясь дальнейшей эскалации с Москвой.

Сырский отметил, что военное руководство Украины в настоящее время принимает «срочные меры по совершенствованию системы управления ПВО, ее автоматизации и совмещению с огневой мощью сухопутных войск вместе с системами радиоэлектронной борьбы».

РФ начала наступление в Харьковской области в начале мая, активно продвигаясь в глубь региона. За две недели вторжения российские войска смогли захватить 13 стратегических сел на границе, а также город Волчанск.