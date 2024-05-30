Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наблюдал за учениями «Эфес-2024», где выступил с рядом заявлений. «Я испытываю огромное счастье от того, что нахожусь с вами по случаю дня выдающихся учений «Эфес-2024». На учениях впервые испытываются 33 различных вида оружия, транспортных средств и систем.

Глава государства подчеркнул, что учения направлены на поддержание мира и не нацелены против какой-либо страны. Он выразил уверенность, что учения повысят способности турецкой армии в планировании, координации и проведении совместных операций, а также внесут вклад в развитие осведомленности в области кибербезопасности. В этом году на учениях впервые будут использованы новые отечественные системы.

Президент также подчеркнул важность оборонной промышленности Турции, которая экспортировала продукцию в 185 стран на сумму 5,5 млрд долларов в прошлом году и подписала новые контракты на сумму 10 млрд 240 млн долларов. Турецкий лидер подчеркнул, что Турция делится своими возможностями в области оборонной промышленности с дружественными и союзническими странами.

Эрдоган отметил, что Турция стремится жить в мире и согласии со своими соседями, не питая вражды и не посягая на территорию и суверенные права других стран. «Мы готовы к диалогу, контактам и укреплению связей со всеми, кто уважает интересы Турции и хочет развивать сотрудничество с нами», — заявил он.

Президент Эрдоган подчеркнул важность безопасности соседних стран. Говоря о глобальных вызовах, Эрдоган упомянул войну между Россией и Украиной, которая вступила в третий год, и хаос в Сирии. По словам президента, Турция никогда не допустит создания террористического государства сепаратистской организацией в северных районах Сирии и Ирака. Эрдоган отметил, что Турция была единственным союзником НАТО, который вел реальную борьбу с ДАЕШ. Он пообещал, что Турция продолжит защищать свою территориальную целостность.

Эрдоган также упомянул конфликты в Ираке, Пакистане, Афганистане, Ливии, Сомали и Судане, подчеркнув, что Турция продолжает работать для установления мира и стабильности в этих регионах. Президент особо отметил освобождение Карабаха и историческое окно возможностей для достижения мира в регионе.

«Мы не отделяем безопасность всех этих стран от безопасности нашего собственного народа. С освобождением Карабаха через 30 лет в нашем регионе действительно открылось историческое окно возможностей для достижения прочного мира. Мы считаем, что его нельзя упустить. Чем больше Армения освободится от рабства иностранных сил и диаспоры, тем ближе она будет к миру. Армянский народ должен понять и смело признать, что его будущее не с теми, кто ему льстит и занимается провокациями из-за рубежа, а в соседях, с которыми он жил и будет жить веками», — заявил глава государства.

Касаясь ситуации в Газе, Эрдоган осудил жестокие нападения Израиля, которые привели к гибели свыше 36 тыс. невинных людей. «У войны есть свои законы, границы и мораль. Убить 36 тыс. невинных людей, ранить более 80 тысяч мирных жителей — это не война, а настоящий геноцид», — заявил Эрдоган. Он заверил, что Турция будет продолжать дипломатические усилия для достижения срочного прекращения огня и привлечения виновных к ответственности перед правосудием.

Президент отметил, что Турция продолжит наращивать дипломатические усилия для достижения срочного прекращения огня в Газе и поддерживать все шаги по привлечению виновных в геноциде к ответственности перед правосудием.