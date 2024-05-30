Президент Джо Байден начал переоценку своей позиции по вопросу разрешения Украине наносить удары по российской территории с помощью американского оружия. Некоторые советники Байдена говорят, что считают изменение его позиции неизбежным.

Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times. Собеседники издания утверждают, что если президент США все же изменит свою позицию, разрешение на удар по РФ будет тем не менее сопровождаться рядом строгих ограничений.

NYT предполагает, что удары с использованием американского оружия будут ограничены военными целями в пределах границ России, откуда российские войска атакуют Украину. Отмечается, что Байден, вероятно, сохранит запрет на использование американского оружия для ударов в глубь территории РФ или по критической инфраструктуре.

Американские чиновники, говоря с NYT на условиях анонимности, утверждают, что если Байден изменит свою позицию, он вряд ли объявит об этом. Вместо этого американские артиллерийские снаряды и ракеты «просто начнут приземляться на российские военные объекты».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул, что администрация Байдена может быть готова разрешить Украине использовать поставляемое США оружие для нанесения ударов по российской территории.

До этого, в разгар пограничных боев в Харьковской области Украины, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал союзников пересмотреть ограничения на запрет использования Киевом западного оружия для поражения целей внутри РФ.