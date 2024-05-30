Граждане Великобритании, США, Польши, Германии, Франции и Швеции готовы оказывать поддержку украинским беженцам, а также положительно высказались о помощи Украине в войне с РФ.

Об этом свидетельствуют результаты исследования International Rescue Committee (IRC).

Исследование затронуло почти 7, 5 тыс. граждан указанных выше стран. Существенное большинство опрошенных полагают, что их государства должны поддерживать беженцев из Украины и предоставлять им не только базовые потребности — жилье, образование и медицину — но и рабочие места.

Наиболее высокий уровень поддержки украинцев зафиксирован IRC в Швеции и Великобритании — на уровне 72% и 79% опрошенных соответственно, одобряющих долгосрочную поддержку беженцев.

55% респондентов из Польши и 47% из Германии — где сейчас остаются большинство украинских беженцев — считают, что долгосрочная поддержка украинских беженцев является «необходимой».

По апрельским данным Евробарометра, 87% жителей Евросоюза одобряют гуманитарную поддержу пострадавшим от войны, а 83% готовы принимать бежавших от войны украинцев.

По состоянию на март 2024 года, в странах ЕС находились около 6 млн украинских беженцев. Из них 1,12 млн — в ФРГ, чуть менее миллиона — в Польше, а тройку замыкала Чехия — с 381 тыс. украинцев, бежавших от войны.