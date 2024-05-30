Президент Франции Эммануэль Макрон лично вмешался, чтобы канадский премьер-министр Джастин Трюдо снял ограничения на российский титан для Airbus и других аэрокосмических фирм. Об этом Reuters сообщили три осведомленных источника.

Макрон настойчиво обращался к Трюдо с этой просьбой во время мартовского телефонного разговора и через дипломатические каналы. Источник, близкий к французскому лидеру, сказал, что Макрон приложил «значительные усилия», чтобы убедить Трюдо предоставить исключение для европейских компаний.

Канадский источник, знакомый с ситуацией, сказал, что Макрон поднял этот вопрос во время звонка Трюдо 29 марта накануне визита французского премьер-министра Габриэля Атталя, который также затронул этот вопрос, когда был в Канаде. По меньшей мере еще одно европейское правительство также поддержало эти усилия.

«Добиться отмены санкций было непросто. Думаю, если бы французское правительство настоятельно не поднимало этот вопрос на таком уровне, мы бы остались довольно непреклонными», — сказал канадский источник.

Офисы обоих лидеров отказались от комментариев, а Airbus заявила, что «соблюдает все применимые санкции в отношении России».

Изначально Канада ввела санкции на стратегический металл, игнорируя позицию союзников. Это вызвало беспокойство у Airbus и других компаний, зависящих от российских поставок титана.

После активного лоббирования Оттава в течение нескольких дней изменила свою политику, предоставив Airbus и другим компаниям поблажки. Это решение вызвало споры по поводу политики санкций и критику со стороны посла Украины.

Западные страны стремятся наказать Россию за войну против Украины, но при этом не нарушить цепочки поставок отраслей, которые нужно планировать на годы вперед. Замена российского титана оказалась непростой задачей.

Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон 26 февраля допустил возможность отправки западных войск в Украину в будущем. Впоследствии Макрон уточнил, что его заявления были тщательно взвешены. В начале мая он обозначил два условия для отправки войск на Украину: прорыв фронта и соответствующий запрос от Киева.

Зеленский, в свою очередь, заявил, что поддержит идею отправки военных для тренировки бойцов ВСУ и помощи с ремонтом техники, если такие предложения поступят. Большинство западных стран заявили об отказе от отправки своих военных на украинскую территорию.

Несмотря на воинственные заявления и предоставление Украине военной помощи, вклад Франции оказался менее значительным по сравнению с Германией и Великобританией. Разрыв между риторикой Парижа и его реальным вкладом в повышение обороноспособности Украины остается значительным.