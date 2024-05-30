Франция окончательно решила не приглашать российских представителей на 80-летие высадки в Нормандии. Ранее Париж допускал возможность присутствия российской делегации на памятных мероприятиях.

Как сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, первоначально планировалось не приглашать только президента Владимира Путина, однако теперь представители России вообще не будут приглашены.

«Есть человек — есть проблема, нет человека — нет проблемы», — сказал один из источников агентства, процитировав Иосифа Сталина.

Памятные мероприятия запланированы на 6 июня. Ранее издание Politico писало, что решение Франции пригласить российскую делегацию, за исключением Путина, вызвало напряженность среди западных стран. Чиновники из США, Великобритании и других государств выразили обеспокоенность вопросами протокола и дипломатического взаимодействия с российской делегацией.

На 70-летии высадки в Нормандии в 2014 году присутствовал президент России Владимир Путин. Однако на 75-летие в 2019 году его не пригласили, и тогда он заявил, что относится к этому спокойно. «Мы тоже не всех приглашаем и не на каждое мероприятие, почему меня должны обязательно везде приглашать? Я что, свадебный генерал, что ли? У меня своих дел хватает здесь. Это вообще не проблема», — отреагировал Путин.

Операция «Оверлорд» началась 6 июня 1944 года и завершилась в конце августа того же года. В этот день союзники открыли Западный фронт, вынудив Германию сражаться на трех фронтах Второй мировой войны.