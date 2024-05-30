Генштаб ВСУ сообщил в Facebook, что 30 мая украинские силы обороны поразили Керченскую паромную переправу ракетами ATACMS. «Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.

Этот объект был защищен современными российскими средствами ПВО, такими как «Панцирь», «Тор» и «Триумф», однако ракеты ATACMS, стоящие на вооружении с 90-х годов, преодолели этот противовоздушный щит. В результате удара существенные повреждения получили два парома, один из которых сел на мель, заблокировав функционирование всей переправы.

30 мая сообщалось, что спецназовцы «Group 13» ГУР МО Украины уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 «Тунец» и повредили еще два таких же судна. Минобороны России подтвердило ракетную атаку по Керченской переправе. Оборонное ведомство РФ сообщило, что прошедшей ночью ПВО уничтожила дальнобойные ракеты ATACMS, беспилотники и безэкипажные катера в районе Черного и Азовского морей.

«Дежурными средствами ПВО восемь оперативно-тактических ракет уничтожены над акваторией Азовского моря и восемь БПЛА перехвачены над акваторией Черного моря вблизи побережья Крымского полуострова», — говорится в сообщении. Также сообщалось, что в Черном море были ликвидированы два катера.

Назначенный РФ глава Минтранспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил в Telegram-канале, что в Керчи два парома были повреждены в результате падения обломков ракет, однако жертв нет, и работу переправы возобновят после оценки повреждений.

По сообщению Минобороны РФ, за последние две недели аннексированный Крым несколько раз подвергался атакам ракет ATACMS. Российское военное ведомство сообщало об их уничтожении 16, 19 и 24 мая.