Компания Southern Cryonics в Австралии объявила об успешной заморозке мужчины в возрасте около 80 лет. Владелец компании, Филип Роудс, подчеркнул, что процесс был очень стрессовым и включал серию процедур, которые выполнялись в разные дни. Он добавил, что при недостаточной подготовке могло возникнуть множество проблем.

Заморозка была проведена 12 мая сразу после смерти мужчины, чье имя не разглашается. Тело было перемещено в охлаждаемое помещение больницы, упаковано в лед и доставлено в Бюро похоронных услуг.

Эксперты ввели в тело специальную жидкость для сохранения клеток, затем обложили его сухим льдом и понизили температуру до минус 80 градусов Цельсия. После этих процедур тело было доставлено в специализированное хранилище компании Southern Cryonics в Holbrook, где температура была снижена до минус 200 градусов Цельсия и тело поместили в специальный вакуумный контейнер.

Стоимость процесса составляет около 170 тыс. австралийских долларов (примерно 111 тыс. долларов США). Этот шаг был предпринят в надежде, что в будущем медицинские технологии позволят восстановить здоровье и вернуть человека к жизни.

Однако многие эксперты скептически относятся к возможности оживления. Профессор Брюс Томпсон из Школы медицинских наук Мельбурна сравнил этот процесс с научной фантастикой, отметив, что даже «восстановление живых клеток из замороженного состояния уже является значительной задачей, не говоря уже о целом человеческом теле».