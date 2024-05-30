ХАМАС сообщил посредникам о своем отказе участвовать в дальнейших переговорах в условиях продолжающейся израильской агрессии. Об этом палестинское движение заявило в четверг.

Движение выразило готовность к «полному соглашению», включающему обмен пленниками и заключенными, если Израиль прекратит войну.

Переговоры о перемирии между Израилем и ХАМАС при посредничестве Египта и Катара неоднократно заходили в тупик. Обе стороны обвиняли друг друга в отсутствии прогресса.

Заявление ХАМАС прозвучало на фоне продолжающихся атак Израиля на пограничный город Рафах, несмотря на постановление Международного суда ООН с требованием к еврейскому государству остановить наступление.

«ХАМАС и палестинские фракции не примут участия в переговорах о перемирии в свете агрессии, осады, голода и геноцида нашего народа», — говорится в заявлении палестинского движения.

«Сегодня мы проинформировали посредников о нашей четкой позиции, что если оккупация прекратит свою войну и агрессию против нашего народа в Газе, мы готовы достичь полного соглашения, включающего всеобъемлющую сделку по обмену», — добавили они.

Израиль отвергал прошлые предложения ХАМАС как не соответствующие его требованиям и заявлял, что намерен «уничтожить» группировку. По утверждению Израиля, его наступление на Рафах сосредоточено на спасении пленников и «уничтожении оставшихся батальонов ХАМАС».

Министерство здравоохранения сектора Газа сообщает, что почти 36 000 палестинцев были убиты в ходе наступления Израиля по всему сектору.