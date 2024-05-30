Присяжные признали экс-президента США Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в деле о фальсификации документации при выплате денег бывшей актрисе фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс.

В первый день обсуждений жюри совещалось более четырех часов. Слушания продолжились 30 мая. Личности всех 12 присяжных держались в тайне. Экс-президент не признал вину ни по одному пункту.

Сам кандидат на президентских выборах от республиканцев прокомментировал это решение следующим образом: «Мои гражданские права были полностью нарушены этой крайне политической, антиконституционной и мешающей выборам охотой на ведьм. Над нашей несостоявшейся нацией смеются во всем мире!»

После двухдневных совещаний 12 присяжных объявили, что признали Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения. 77-летний Трамп, как ожидается, подаст апелляцию.

Ему грозит максимальное наказание в виде четырех лет тюремного заключения, хотя другие осужденные за это преступление часто получают более короткие сроки, штрафы или условное наказание. Тюремное заключение не помешает ему вести предвыборную кампанию или вступить в должность, если он одержит победу.

Разбирательство касается периода 2016 года, когда Трамп вел предвыборную кампанию. По версии следствия, его юрист Майкл Коэн перевел Дэниэлс $130 тыс. в обмен на подписание соглашения о неразглашении.

Компания бывшего президента США — Trump Organization — обозначила эту сумму в документации как средства на оплату юридических услуг. Следователи считают, что это является намеренным подлогом финансовой документации.

Трамп считает суд над собой «политическим преследованием» и вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать.