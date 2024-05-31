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Атака по жилым домам Харькова
Российские войска ударили по пятиэтажному дому в Харькове, погибли четыре человека, еще 23 пострадали
Атака по жилым домам Харькова
Российские войска ударили по пятиэтажному дому в Харькове / Others
31 мая 2024 г.

Российские войска нанесли удар по пятиэтажному жилому дому в Харькове, в результате чего погибли четыре человека, еще 23 получили ранения, включая 12-летнюю девочку. Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Синегубов отметил, что российские военные применили тактику двойного удара, нанеся повторный удар после прибытия медиков и спасателей на место происшествия. В результате этого пострадал один медик и была повреждена машина скорой помощи.

По данным Харьковской областной прокуратуры, атака была проведена ракетами С-300 и С-400, запущенными с территории Белгородской области. Всего было выпущено пять ракет, одна из которых попала в пятиэтажный дом, остальные упали рядом. Повреждено более 20 многоэтажных жилых домов, а также разрушено частное предприятие.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 31 мая российские военные атаковали Харьков пятью ракетами С-300/С-400 и крылатой ракетой «Искандер-К» Киев. Кроме того, были запущены четыре ударных беспилотника «Шахед». Все четыре дрона и крылатая ракета были сбиты украинскими военными.

Российские войска наращивают число военнослужащих вблизи населенных пунктов Стрелечья — Липцы и города Волчанска в Харьковской области, но этих сил недостаточно для полномасштабного наступления, заявил 30 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский во время посещения фронтовых бригад.

РФ начала наступление в Харьковской области в начале мая, активно продвигаясь вглубь региона. За две недели вторжения российские войска смогли захватить 13 стратегических сел на границе, а также город Волчанск.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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