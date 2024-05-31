В ночь на пятницу украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. В результате атаки повреждены и загорелись три цистерны с нефтепродуктами.

Ликвидация пожара, которому присвоена высокая категория сложности, продолжается. Пострадали несколько сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь, остальные сотрудники были эвакуированы.

По информации телеграм-канала Baza, три железнодорожные цистерны с мазутом сгорели, два сотрудника нефтебазы получили ранения. К 9:00 утра пожар был потушен.

Кондратьев также сообщил, что несколько муниципалитетов края подверглись массированной атаке беспилотников, которые были подавлены системами ПВО. Сигнал воздушной опасности был объявлен в Новороссийске, где, по словам главы города Андрея Кравченко, атаку дронов удалось отразить без повреждений. Сейчас ведутся поиски мест падения беспилотников.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 31 мая средства ПВО уничтожили и перехватили над Краснодарским краем пять противокорабельных ракет «Нептун» и 29 беспилотников. Еще по одному дрону сбили над территориями Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

Генштаб ВСУ сообщил в Facebook, что 30 мая украинские силы обороны поразили Керченскую паромную переправу ракетами ATACMS. «Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар ракетами ATACMS по Керченской паромной переправе, которая активно использовалась врагом для обеспечения своей группировки войск во временно оккупированном Крыму», — говорится в сообщении.